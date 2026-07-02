Google Chromeに433件の脆弱性　AI影響か、修正数がすさまじいことに

グーグルは6月30日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。最大深刻度は「重大」。AIによる脆弱性チェックが活用されているのか、修正された脆弱性の数は433件にのぼる。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・433件 深刻度別内訳 ・重大：20件

・高：88件

・中：186件

・低：139件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-13774：拡張機能における解放後使用

・CVE-2026-13775：GPUにおける解放後使用

・CVE-2026-14398：ANGLEの解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-14382：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-13790：Scrollにおけるサイドチャネル情報漏洩

・CVE-2026-14385：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-13856：音声認識における信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-13857：Geometryの不適切な実装

・CVE-2026-13858：FFmpegでの境界外読み取り

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-14025：Viewsの解放後使用

・CVE-2026-14026：SplitViewのセキュリティーUIの不備

・CVE-2026-14027：SignInにおける解放後使用

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：150.0.7871.46/.47

・macOS：150.0.7871.46/.47

・Linux：150.0.7871.46 ■モバイル版 ・Android：150.0.7871.63

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。