Google Chromeに433件の脆弱性　AI影響か、修正数がすさまじいことに

グーグルは6月30日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。最大深刻度は「重大」。AIによる脆弱性チェックが活用されているのか、修正された脆弱性の数は433件にのぼる。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・433件
深刻度別内訳
・重大：20件
・高：88件
・中：186件
・低：139件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-13774：拡張機能における解放後使用
・CVE-2026-13775：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-14398：ANGLEの解放後使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-14382：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-13790：Scrollにおけるサイドチャネル情報漏洩
・CVE-2026-14385：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-13856：音声認識における信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-13857：Geometryの不適切な実装
・CVE-2026-13858：FFmpegでの境界外読み取り
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-14025：Viewsの解放後使用
・CVE-2026-14026：SplitViewのセキュリティーUIの不備
・CVE-2026-14027：SignInにおける解放後使用
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：150.0.7871.46/.47
・macOS：150.0.7871.46/.47
・Linux：150.0.7871.46
■モバイル版
・Android：150.0.7871.63
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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