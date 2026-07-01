丸紅、「けっこう安い」イオシスを完全子会社　IT機器リユース事業を強化

丸紅は7月1日、中古IT機器の買取・販売を営むイオシスの株式を追加取得し、完全子会社化したことを公表した。中古スマートフォン市場の拡大を受け、IT機器のリユース事業の強化狙う。
イオシスは1996年創業の中古販売・買取事業者。個人客向け、法人向けの双方でIT機器の買取・販売などを手がけ、2024年には「BALMUDA Phone」の大量販売でも話題となっている。
【遂に実現…念願の超大量入荷】— イオシス公式 (@iosys_official) November 21, 2024
BALMUDA Phone X01A
未使用品 税込24,800円
※純正ワイヤレス充電器とケース(約13,000円相当)が付属します
▼商品ページ▼https://t.co/2IAlAUbCe2
これぞイオシス…これだからイオシス
2024年の締め括りにふさわしい超大ネタをぶっこみました！！#イオシスpic.twitter.com/ByxSqfaEbT
丸紅は2024年、イオシスに出資する形で国内の個人向けIT機器リユース事業に参入。今回、株式を追加取得したことで、イオシスを完全子会社した形だ。
今後、丸紅は取扱商品の増加や周辺サービスの拡充などを通じて付加価値を高め、事業の拡大を進めるとしている。
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