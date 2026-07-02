「詰んでる」「同じく」モバイルSuica、障害で消えたらどうする？　再設定まで最大24時間空けるよう求められることも

JR東日本は6月30日と7月1日に発生した「モバイルSuica」の障害（復旧済み）で、端末からSuicaが消えてしまったケースの再設定方法を公開した。対象はiPhoneおよびApple Watchで動作する「Apple PayのSuica」。

対処方法は以下のとおり。大きくわけて「エラー内容の確認」「ウォレットアプリ上のSuicaの削除」「ウォレットアプリ上のSuicaの再設定」の3段階あるが、「Suicaアプリ」に表示されるエラーの内容によってはウォレットアプリ上でのSuicaの削除が不要となる。

主な注意点は、通信環境の良い場所で作業をすること、Suicaの削除から再設定まで最大24時間空けるよう求められる可能性があること、連携サービス（エクスプレス予約等）側でSuica IDの再設定が必要となるケースがあることの3点だ。