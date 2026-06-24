STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第24回
30万円切りで白くて強い！ STORMの売れ筋、Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070搭載PC
2026年06月24日 19時00分更新
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周辺機器まで考えるなら30万円切りがうれしい
「FK-PSK78X3DAM57」は選ばれるだけの理由がある
ゲーミングPCが高い買い物であることは、もうわかっている。CPUもGPUも安いものではないし、快適にゲームを遊ぼうとすれば、それなりの金額になるのは納得できる。しかし、だからといって、本体だけで予算を使い切るわけにもいかない。
ゲーミングPCを買えば、周辺機器も気になってくる。キーボード、マウス、ヘッドセット、ゲームパッド、さらにディスプレーまで考えると、出費はじわじわ積み上がる。そうなると、本体価格だけで30万円を大きく超えるのは、できれば避けたいところ。
そこで頼りになるのが、売れ筋モデルという見方だ。多くの人が選んでいるモデルには、価格と性能のバランスが取れているものが多い。高すぎず、安すぎて不安にもならず、買ったあとに後悔しにくい。迷ったときに売れ筋を見るのは、かなり賢い選び方といえる。
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「FK-PSK78X3DAM57」は、STORM公式サイトの売れ筋ランキングで2位となっているモデルで、価格は29万9000円。
価格：299,000円
【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
C30万円を切る価格ながら、CPUにはRyzen 7 7800X3D、GPUにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載する。フルHDだけでなく、WQHD環境で遊びたい人にも十分視野に入る、ゲーミングPCとしてかなり本気の構成。
ケースはホワイトで、グラフィックボードもGeForce RTX 5070 12GB Whiteを採用。白いPCで環境をまとめたい人には、かなり魅力的な選択肢になる。
STORMの「風域」シリーズらしく、エアフローを意識したケース構成になっているのもポイントだ。フロントIOにはRGBコントローラーを搭載し、LEDスイッチでARGBの変更も可能。さらに、ホコリを防ぐマグネットフィルターも備える。光らせて楽しむだけでなく、日々使うPCとして扱いやすい仕様がうれしい。
しっかりゲームを遊びたい。メモリー容量にも余裕がほしい。できれば見た目にもこだわりたい。そんな人にとって、FK-PSK78X3DAM57の売れ筋ランキング2位という結果はかなり納得できる。選ばれるだけの理由が、スペック表のあちこちに詰まっている1台だ。
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