30万円切りで白くて強い！ STORMの売れ筋、Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070搭載PC

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ゲーミングPCが高い買い物であることは、もうわかっている。CPUもGPUも安いものではないし、快適にゲームを遊ぼうとすれば、それなりの金額になるのは納得できる。しかし、だからといって、本体だけで予算を使い切るわけにもいかない。

ゲーミングPCを買えば、周辺機器も気になってくる。キーボード、マウス、ヘッドセット、ゲームパッド、さらにディスプレーまで考えると、出費はじわじわ積み上がる。そうなると、本体価格だけで30万円を大きく超えるのは、できれば避けたいところ。

そこで頼りになるのが、売れ筋モデルという見方だ。多くの人が選んでいるモデルには、価格と性能のバランスが取れているものが多い。高すぎず、安すぎて不安にもならず、買ったあとに後悔しにくい。迷ったときに売れ筋を見るのは、かなり賢い選び方といえる。

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「FK-PSK78X3DAM57」は、STORM公式サイトの売れ筋ランキングで2位となっているモデルで、価格は29万9000円。

FK-PSK78X3DAM57

価格：299,000円

【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

C30万円を切る価格ながら、CPUにはRyzen 7 7800X3D、GPUにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載する。フルHDだけでなく、WQHD環境で遊びたい人にも十分視野に入る、ゲーミングPCとしてかなり本気の構成。

ケースはホワイトで、グラフィックボードもGeForce RTX 5070 12GB Whiteを採用。白いPCで環境をまとめたい人には、かなり魅力的な選択肢になる。

STORMの「風域」シリーズらしく、エアフローを意識したケース構成になっているのもポイントだ。フロントIOにはRGBコントローラーを搭載し、LEDスイッチでARGBの変更も可能。さらに、ホコリを防ぐマグネットフィルターも備える。光らせて楽しむだけでなく、日々使うPCとして扱いやすい仕様がうれしい。

しっかりゲームを遊びたい。メモリー容量にも余裕がほしい。できれば見た目にもこだわりたい。そんな人にとって、FK-PSK78X3DAM57の売れ筋ランキング2位という結果はかなり納得できる。選ばれるだけの理由が、スペック表のあちこちに詰まっている1台だ。