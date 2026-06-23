ゲーム用PCで後悔したくない人へ！ STORM売れ筋1位モデルはCPUもGPUもメモリーも“わかってる構成”

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売れ筋1位には理由がある
「K2-PSK78X3D57」は“わかってる構成”のゲーミングPC
ゲーミングPCは、気軽に買えるものではない。数千円程度の周辺機器なら「まあ、合わなかったら次」で済ませられるかもしれないが、ゲーミングPCはそうはいかない。20万円、30万円という金額が出てくる世界であり、買ったあとに「やっぱり性能が足りなかった」「メモリーを増やしておけばよかった」となるのは避けたいものだ。
もっとも、ゲーミングPC選びはスペック表とのにらめっこになりがち。CPU、GPU、メモリー、SSD、電源、冷却、ケース、納期。見れば見るほど判断材料が増え、「結局どれを選べばいいのか」と迷路に入り込んでしまうかもしれない。
そこで参考になるのが、“売れ筋モデル”という考え方だ。もちろん、ランキング1位だから何も考えずに買えばいい、という話ではない。だが、多くのユーザーが選んでいるモデルには、選ばれるだけの理由がある。価格、性能、安心感、納期、見た目。そうした要素のバランスがよく、「これなら大きく外さなそうだ」と思わせるモデルは、やはり人気があるようだ。
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「K>K2-PSK78X3D57」はSTORM公式サイトの売れ筋ランキングで1位となっているモデルで、価格は29万9800円。
価格：299,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
CPUにはゲーミング向けCPUとして人気の高いAMD Ryzen 7 7800X3Dを採用。GPUにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載。フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、WQHD環境で遊びたい人にも視野に入りやすい構成といえる。
標準でDDR5メモリー32GBを備えるのも見逃せない。最近のゲームはもちろん、ブラウザー、Discord、配信ソフト、録画ソフトなどを同時に使うことを考えると、16GBでは少し心もとない場面もある。最初から32GBなら、購入直後から余裕を持って使いやすい。
ストレージはNVMe SSD 1TB。ゲームを複数本インストールするなら、500GBでは早々に苦しくなる。大型タイトルをいくつか入れ、さらに日常用途でも使うなら、1TBはほしいところだ。
電源も850W 80PLUS GOLDで、CPUとGPUの名前だけを前面に出した構成ではなく、土台の部分にも気を配っている。Ryzen 7 7800X3D、GeForce RTX 5070 12GB、32GBメモリー、1TB SSD、850W GOLD電源という構成、ゲーミングPC選びで不安になりやすい部分をかなり広くカバーしているモデルといえる。
なお、即納モデルとして用意されている点も大きい。>K2-PSK78X3D57は納期目安が翌営業日出荷予定となっており、購入後にすばやく使い始めたい人にも合っている。
>K2-PSK78X3D57が売れ筋1位の理由は、“後悔しにくさ”にある。Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070 12GBというゲーミング向けの強い組み合わせに、DDR5メモリー32GB、Gen4 NVMe SSD 1TB、850W GOLD電源まで標準装備。「安すぎるのは不安だが、30万円を超えると高すぎる」という層にちょうどいい、“わかってる構成”のモデルといえる。
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