行列店「ほたて日和」監修！冷やし麺＆「女将の気まぐれおむすび」がファミマに

ファミリーマートは関東エリアの店舗限定で、秋葉原のラーメン店「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修の商品2品を本日6月23日より発売します。

関東のファミマ限定「ほたて日和」監修商品

「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修商品として、鰹と昆布のだしを合わせた冷製和え麺と、同店として初監修となるおむすびの2種類が登場します。暑い時期に向けて、だしの風味を活かしたラインナップです。

▲ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺 618円

鰹と昆布のスープに細麺を合わせた冷製の和え麺です。別添えの梅ジュレを途中で加えることで、梅の酸味が加わり、味の変化を楽しめるといいます。

▲ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味 195円

同店の人気日替わりメニュー「女将の気まぐれ」をモチーフにしたおむすびです。ほたて・鶏・昆布を合わせた出汁で炊いたご飯に、さばのほぐし身を混ぜ込んだ仕立てです。

行列店の味を手軽に！

だしの重なりや味の変化を楽しめるラインアップで、暑い時期でも食べやすい内容になっています。

冷たい麺とおむすびを組み合わせると、満足感のある食事として楽しめそうです。この機会に店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。