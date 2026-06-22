予約特典は「ファウンドリー アーマリー パック」！
PS5／XSX|Sパッケージ版『Halo: Campaign Evolved』が予約特典付で予約受付中！
Xboxは6月22日、PlayStation 5／Xbox Series Xで発売予定のパッケージ版『Halo: Campaign Evolved』について、全国の取扱店にて予約特典付で予約受付中だと発表。本作の発売日は2026年7月29日、パッケージ版のスタンダード エディションの価格は7920円だ。
予約注文の場合、マスターチーフの象徴的なアーマー「マーク V ミョルニル」のレジェンダリーな外観を収録した「ファウンドリー アーマリー パック」が手に入る。本キャンペーンは、2026年7月27日23時59分（日本時間）までの予約注文が対象となる。
『Halo: Campaign Evolved』の特徴や、販売店などの詳細は下記のXBOX Wire Japanの記事を確認してほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/06/22/halo-campaign-evolved-preorder-perks/
【ゲーム情報】
タイトル：『Halo: Campaign Evolved』
ジャンル：アクション
販売：マイクロソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X／PC（Windows／Steam）
発売日：2026年7月29日
価格：
PS5／XSX|Sパッケージ版スタンダード エディション：7920円
PS5スタンダード エディション：7920円（ダウンロード版）
PS5プレミアム エディション：1万890円（ダウンロード版）
XSX|S／PC版スタンダード エディション：7900円（ダウンロード版）
XSX|S／PC版プレミアム エディション：1万900円（ダウンロード版）
※プレミアム エディションは最大5日間の先行アクセスが可能。
CERO：Z（18才以上のみ対象）
※パッケージ版は光学ドライブ搭載モデルのコンソールでのみ使用可能です。ゲーム ディスクは封入されています。
※Xbox向けパッケージ版：オンライン コンソール マルチプレイや協力プレイには、オンライン マルチプレイを含むGame Passサブスクリプションが必要です（別売り）。
※PlayStation 5向けパッケージ版：オンライン コンソール マルチプレイや協力プレイには、オンライン マルチプレイを含むPlayStation Plusサブスクリプションが必要です（別売り）。
※すべてのダウンロードと更新には、十分なストレージ容量と高速インターネット接続が必要です（ISPの料金がかかります）。ゲームに必須のアップデートにより、空き容量が追加で必要になる場合があります。100GBの空き容量が必要です。100GBの空き容量を持つSSDが必要です（PCの場合のみ）。
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