筆者作成のGemma ４を使ったテーマ討論ゲーム「Gemma Concurrent Debate Wall」の画面

ローカルPC環境で動作するオープンなLLMモデルへの注目が集まってきています。ファイルサイズの異なるさまざまなモデルが登場しているのですが、実際のところ、どれぐらいの性能差があるのでしょうか。日本語への対応能力の高い「Gemma 4」が現在のゲーム開発で、どの程度応用できるのかを、筆者の2本のアプリ開発を通じて探ってみました。

AIチャットアプリをゲームに応用

この連載で公開したAIチャットアプリの「Rinon Voice Lab」の評判がよく、触っていただいた方の中には、改造して独自のアプリへ発展させる方もいました（参考：寝不足になるほど面白い ローカルAIと音声合成をつないだら、キャラが普通にしゃべり始めた）。

NKネクロシスさんは、元々は2人のキャラクターの掛け合いだったシステムを、4人のキャラクターが会議を進める仕組みに発展させました。

Teteさんは、AI PNGTuberの仕組みと組み合わせ、簡易アニメーションを再生し、口パクをしながらAIが対話をするアプリに発展させました。

AIキャラクターと音声を通じて話したい、様々なトピックを組み合わせて雑談したいと考えている方は多数いると感じました。また、複数人のキャラクターによる掛け合いという点が、目新しかったのかもしれません。

筆者がもともと「Rinon Voice Lab」でやりたかったのは、もっとゲーム的な展開を可能にすることでした。大まかなストーリーや世界観を生成しておき、二人のキャラクターの掛け合いが進行し、途中で物語の選択を通じてユーザーが介入できるという仕組みです。ゲームのセリフは毎回生成され、証拠集めをしながら進めていくアドベンチャーゲーム風の作品です。「Rinon Voice Lab」を、「Rinon Detective」として再設計していきました。今回は、Claude Codeを設計の中心役に据え、コーディング作業はCodexに接続してやらせるという体制で進めています。

△「Rinon Detective」のプレイデモ