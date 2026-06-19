セガは6月19日、Steamにて販売中の一部「ソニック」シリーズタイトルを期間限定で最大80％オフで購入できる「ソニックフランチャイズセール」を開催中。セール期間は、2026年6月26日まで。

今回のセールでは、人気キャラクターたちが作品の枠を超えてレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が初の50％オフで登場。ゲーム本編に加え、各種追加コンテンツがセットになった「デジタルデラックスエディション」も50％オフで購入できる。

「デジタルデラックスエディション」には、配信中のダウンロードコンテンツ「マインクラフト」「スポンジ・ボブ」「パックマン」「ロックマン」に加え、今後配信予定の「ミュータント・タートルズ」や「アバター伝説」が含まれている。今後さらに広がっていく『ソニックレーシング クロスワールド』の世界を楽しむ絶好の機会をお見逃しなく。

ほかにも、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が70％オフ、縦横無尽な新境地アクションアドベンチャー『ソニックフロンティア』が55％オフと、特別価格で登場している。

▼Steam「ソニックフランチャイズセール」

https://store.steampowered.com/sale/Sonic35thAnniversary

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。