『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が70％オフ！
『ソニックレーシング クロスワールド』が初の50％オフ！セガがSteamで「ソニックフランチャイズセール」を開催中
セガは6月19日、Steamにて販売中の一部「ソニック」シリーズタイトルを期間限定で最大80％オフで購入できる「ソニックフランチャイズセール」を開催中。セール期間は、2026年6月26日まで。
今回のセールでは、人気キャラクターたちが作品の枠を超えてレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が初の50％オフで登場。ゲーム本編に加え、各種追加コンテンツがセットになった「デジタルデラックスエディション」も50％オフで購入できる。
「デジタルデラックスエディション」には、配信中のダウンロードコンテンツ「マインクラフト」「スポンジ・ボブ」「パックマン」「ロックマン」に加え、今後配信予定の「ミュータント・タートルズ」や「アバター伝説」が含まれている。今後さらに広がっていく『ソニックレーシング クロスワールド』の世界を楽しむ絶好の機会をお見逃しなく。
ほかにも、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が70％オフ、縦横無尽な新境地アクションアドベンチャー『ソニックフロンティア』が55％オフと、特別価格で登場している。
▼Steam「ソニックフランチャイズセール」
https://store.steampowered.com/sale/Sonic35thAnniversary
©SEGA
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