セガは10月17日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)向けハイスピードアクション『ソニックスーパースターズ』を発売開始した。また、発売を記念した新トレーラーも公開している。

本作の価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版ともに6589円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『ソニックスーパースターズ』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=XUCblq77Too

シリーズ完全新作! 『ソニックスーパースターズ』本日発売!

『ソニックスーパースターズ』は、2D横スクロール「ソニック」のプレイ感はそのままに、3Dグラフィックで表現し進化させた、まったく新しいハイスピードアクションゲーム。

ソニックやその仲間であるテイルス、ナックルズ、エミーたちの新たな冒険の舞台は、巨大生物が生息する神秘の島「ノーススター諸島」。

自身の野望のために巨大生物の捕獲を企むDr.エッグマンとファングに、新たな能力「エメラルドパワー」を駆使して立ち向かおう。

『ソニックスーパースターズ』4つのポイント

【進化した2D横スクロール「ソニック」】

美麗なグラフィックで表現された個性豊かな新ゾーンや新規楽曲、システムによって、2D横スクロールが大進化。ソニックならではのアクションはそのままに、新たなゲーム体験が存分に楽しめる。「ソニック」シリーズのファンはもちろん、初めての人でも楽しめる。

▼ソニックたちが冒険する「ゾーン」の一部を紹介!

・スピードジャングル

ファングを追って辿り着いたのは巨大なツタが生い茂る薄暗いジャングル。張り巡らされた巨大なツタを滑って高速アクションが楽しめる。

うっそうとした密林地帯では突然目の前が真っ暗になることも。ファングとのスリリングなチェイスが楽しめるソニック専用ACTも登場する。

・ピンボールカーニバル

色鮮やかなネオンや花火が楽しめる賑やかな遊園地。昼間は楽しげな遊園地に見えるが、夜になると不気味な雰囲気に……?

ソニックならではのピンボールやジェットコースターなどの楽しいアトラクションが盛りだくさん。ゾーンの奥には、エッグマンの巨像がソニックたちを待ち受ける。

・サイバーステーション

すべてがピクセル化した不思議なデジタルワールド。このデジタル空間ではソニックたちもピクセル化に。

クラゲやネズミ、ロケット(!?)などに変身しながら、デジタル空間ならではのギミックを攻略しよう。

【個性あふれるプレイアブルキャラクター】

『ソニックスーパースターズ』では、ソニックはもちろん、仲間のテイルス、ナックルズ、エミーがプレイアブルキャラクターとして登場する。

ジャンプや高速スピンで進む「スピンダッシュ」などの基本アクションのほかに、ソニックは「ドロップダッシュ」、テイルスは「飛行」ナックルズは「滑空」や「壁登り」、エミーは「ハンマーアタック」など、固有スキルを持つ。

それぞれのスキルを駆使して、宿敵・Dr.エッグマンとファング、そして新たな敵に立ち向かおう。

【新たな力「エメラルドパワー」】

今作では、ACT内に隠されているスペシャルステージでカオスエメラルドを獲得するごとに、新たな能力「エメラルドパワー」が解放されていく。能力は発動後、制限時間内なら何度も使用できる。

制限時間を過ぎると使用不可になるが、ポイントマーカーを通過すると再度発動可能。積極的に「エメラルドパワー」を使って、冒険をスムーズに進めよう。

・アバター

操作キャラクターの分身が多数出現し、破壊可能なオブジェクトやエネミーを倒したり、リングやアイテムを取得したりしてくれる能力。

・バレット

指定した方向に、キャラクターが火の玉となって勢いよく突進できるようになる。制限時間内なら何度でも使用可能だ。

・ビジョン

ACT内に隠された地形やリングを発見できるようになる。

・アイビー

キャラクターが立っている場所から、ツタを生やして移動できる。ツタが成長している間は、ツタの伸びる方向を操作可能。

【みんなでワイワイ! マルチプレイ】

今作はシリーズ初のオフラインマルチプレイに対応しており、最大4人で協力しながらストーリーモードが遊べるほか、「バトルモード」はオフライン/オンラインどちらも楽しめる。

オンラインのバトルモードでは、世界中のプレイヤーと、最大8人でさまざまなルールのバトルを楽しむことが可能。

レゴグループとコラボレーションした

「レゴ ソニックスキン」がDLCとして無料配信!

無料で手に入るダウンロードコンテンツ(DLC)として、レゴグループとコラボレーションした「レゴ ソニックスキン」が配信中。反映させると、ソニックを「レゴ ソニック」に切り替えて遊ぶことが可能だ。スペシャルスキンでノーススター諸島の冒険を楽しもう。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.

【ゲーム情報】

タイトル:ソニックスーパースターズ

ジャンル:ハイスピードアクション

販売:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox/PC版はダウンロード版のみ

発売日:発売中(2023年10月17日)

価格:

通常版:6589円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックス版:7689円(ダウンロード)

レゴ ファンパック:550円(ダウンロード)

プレイ人数:オフライン1~4人/オンライン1~8人

CERO:A(全年齢対象)

