初めてのゲーミングPCにうれしい全部入り！ StormのRTX 5060×メモリ32GB搭載モデルはMSIディスプレー付き

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ゲーミングPCを買い替えるとき、意外と悩ましいのが本体以外の環境づくりです。自分好みのゲーミング環境を揃えたいなら、PC単体のスペックだけで満足するのは少しもったいない。モニターまで含めてゲーム環境をまとめて整えたいし、どうせならデスクに置いたときに思わず眺めたくなるような、美しい1台を選びたくなります。

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象モデルを購入すると、MSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付属するうえ、全製品で送料も無料。PC本体だけでなく、プレイ環境まで一気にそろえたい人には見逃せない内容といえるだろう。

S2-75F856

価格：289,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】GeForce RTX 5060

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載したゲーミングPC。フルHD〜WQHDクラスのゲームを楽しみたい人に向いた構成で、標準でメモリ32GBを備えているのも大きな魅力だ。ゲームをしながらブラウザーやDiscordを開く、録画ソフトを動かすといった使い方でも、16GB構成より余裕を持って扱いやすいのがうれしいところ。

今なら、MSIの27インチディスプレー「PRO MP275W E2」が付いてくるのも見逃せない。120Hz対応のフルHD IPSパネルなので、PC本体を買ったあとに「そういえば画面どうする？」と悩みにくいのがポイント。ホワイト系ケースに大画面液晶簡易水冷を備えた見た目のよさはもちろん、電源が850W 80PLUS GOLDなのも安心材料。30万円以下でゲーミング環境を揃えたいなら見逃せないモデルといえるだろう。