超ほしい！カルディの「レモンバッグ」夏らしさ満点

カルディコーヒーファームは6月19日より「レモンバッグ」（1980円）を、店舗・オンラインにて販売中です。

お酒もセット！かわいい「レモンバッグ」が登場

カルディから登場する限定セット「オリジナル レモンバッグ」は、保冷機能がついた手触りのよい初夏にぴったりのトートバッグと、バッグと同じデザインのすりガラスが涼し気な「カッティングボード」が付いたバッグです。



セット限定のサワー（お酒）とスナック菓子も入っています。



■「レモンバッグ」（1980円）

（セット内容）

・トートバッグ

・シチリアンハニーサワー（お酒）×2本

・塩レモンひねり

・カッティングボード

バッグのサイズは縦29.5×横38×マチ11.5cm、持ち手：54cmです。

「カッティングボード」はまな板・お皿・鍋しきの3wayでマルチに活躍。果物やケーキなどをカットしてそのままデザートプレートとしても使用できます。

セットのお酒はシチリア産オーガニックレモンのストレート果汁で作った「オリジナル シチリアンハニーレモンサワー（お酒）」です。350ml缶が2缶入り。オーガニックレモンそのものの厚みのある風味と酸味、優しいはちみつの甘さを楽しむことができるそうです。

お菓子はレモンの爽やかな風味が楽しめる「オリジナル 塩レモンひねり」をセットにしています。

実用性も高くていいね！

カルディらしいバッグそのもののかわいさにやられてしまった方も多いのでは？大きめで物もたくさん入りそう。実用性も高そうです。

中身のレモンサワーとお菓子も、夏らしくて季節を感じられそうです。

カルディのバッグは人気で、早いうちからの売り切れも予想されます。チェックはお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）