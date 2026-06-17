「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」テキストにも対応！
「つよくてニューゲーム」などの機能が追加！『FFT - イヴァリース クロニクルズ』にて無料アップデートを配信
スクウェア・エニックスは6月17日、タクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、無料アップデートv1.5.0を配信。
本アップデートにより、「つよくてニューゲーム」の機能追加などが行われたほか、「エンハンスド」の表示テキストに「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」の3言語が追加された。
アップデート内容の詳細は公式X（https://sqex.to/D3nR5）より確認してほしい。
June 17, 2026
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年9月30日）※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
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