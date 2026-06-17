セガは6月17日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 6月スペシャルセール」を開催。セール期間は、2026年7月1日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが35％オフに。

「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが50％オフ、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディションが50％オフなど、2026年6月23日に生誕35周年を迎える「ソニック」シリーズも多数ラインアップしている。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションが50％オフで登場。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26junespsale&utm_term=jp

■セールタイトルピックアップ

●PS5／PS4『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

セール価格：7346円（35％オフ）

©SEGA

●PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：4495円（50％オフ）

Switch：3995円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日までとなります。

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

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PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

●PS5／PS4／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディション

セール価格：3844円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日までとなります。

©SEGA

●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション

セール価格：7755円（50％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.