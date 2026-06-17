『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションが50％オフ！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のデラックス版がお買い得！「セガ 6月スペシャルセール」が開催中
セガは6月17日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 6月スペシャルセール」を開催。セール期間は、2026年7月1日まで。
セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが35％オフに。
「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが50％オフ、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディションが50％オフなど、2026年6月23日に生誕35周年を迎える「ソニック」シリーズも多数ラインアップしている。
アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションが50％オフで登場。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26junespsale&utm_term=jp
■セールタイトルピックアップ
●PS5／PS4『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション
セール価格：7346円（35％オフ）
©SEGA
●PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション
セール価格：
PS5／PS4：4495円（50％オフ）
Switch：3995円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日までとなります。
©SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
©ATLUS. ©SEGA.
TM & © Mojang AB.
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©CAPCOM
●PS5／PS4／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディション
セール価格：3844円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日までとなります。
©SEGA
●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション
セール価格：7755円（50％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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