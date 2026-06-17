「シヴィライゼーションVII」に豊臣秀吉が参戦 有料コンテンツ「文武両道コレクション」にて
2Kより発売中の「シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII」にて6月16日、有料ダウンロードコンテンツ「文武両道コレクション」が発表された。配信は6月22日週を予定しているとのこと。
今回は、日本と韓国にフォーカスしたコンテンツが追加される。第1弾では新たな指導者「豊臣秀吉」、2つの文明「平安日本」「戦国日本」、2つの遺産「韮山反射炉（にらやまはんしゃろ）」「那智の滝（なちのたき）」が登場。7月には第2弾として、韓国の指導者・文明・遺産が追加される。
ユーザーからは「秀吉!?」「とんでもない発表が来てた」「秀吉の野望、はじめますか」「まさか秀吉なんて…これ絶対買う」「Vには信長、VIに徳川、VIIに秀吉とは素晴らしい」「鎧いいね」「ダメージ2倍はヤバい」など、大きな驚きをもって迎えられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII
『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』Nintendo Switch 2 エディション
ジャンル：ストラテジーゲーム
販売：2K
開発：Firaxis Games
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
※SteamではMacおよびLinuxをサポート。
発売日：
PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2025年2月11日）
Switch 2：配信中（2025年6月5日）
価格：
PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCデラックス エディション：1万2650円（ダウンロード版）
Switchデラックス エディション：1万1500円（ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
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