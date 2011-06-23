「ドラゴンクエスト40周年記念展」開催へ HyperXの最新ゲーミングPC・周辺機器を展示
日本HPは、7月17日から9月6日まで東京・東急プラザ原宿「ハラカド」で開催される「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』」に特別協賛する。同社はゲーミングマスターブランドをHyperXに統合した後、ブランド認知向上施策を進めており、今回の協賛では会場内の一部コンテンツにHyperXブランドの最新ゲーミングPCを提供するという。
展示予定製品は、HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop、HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display、HyperX Origins 2 Pro 65 ゲーミングキーボード、HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless ゲーミングマウス、HyperX QuadCast 2 S コンデンサーマイク USBマイク、HyperX Cloud Alpha 2 Wireless ゲーミングヘッドセットだ。会場では「ドラゴンクエスト」シリーズ作品を快適に楽しめるセットアップとして紹介されるが、展示品でのゲームプレイはできないという。
あわせて、HyperX公式Xアカウント（@HyperXjapan）では、イベント招待券やオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施する予定だ。さらに、会場限定販売の図録にはHyperXブランドの新たなキービジュアル広告を掲載し、ブランドアンバサダーとして岸大河氏と倉持由香氏を起用した。
イベントは11時から21時までで、最終入場は19時59分となる。会場は東京都渋谷区神宮前6-31-21の東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEおよび2階COVERで、東京メトロ各線「明治神宮前（原宿）」駅出口4・7から徒歩1分、JR山手線「原宿」駅から徒歩4分の立地だ。主催は東北新社とスクウェア・エニックス、特別協賛は日本HPとなる。なお、2027年初春には大阪開催も予定されているという。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
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