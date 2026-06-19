非の打ちどころがないほど清純で可憐で上品！ 2026年のグラビア界を席巻する五百木いお（いおき・いお）さんが、新グラビア誌「my fave（マイ・フェイブ）vol.1」（発行元：三和出版、定価：2200円）の掲載記念イベントを6月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
「最高の推しに出会える特別な一冊」を掲げるmy faveは、表紙＆巻頭に花咲楓香（はなさき・ふうか）さんを起用し、2026年3月で休刊した「MEN'S DVD」の人気連載「風吹ケイのJやねん！」と「入間ゆいのいるまちゃんれんじ」の特別編も収録。五百木さんは中面で8ページの撮り下ろしが掲載されている。
――どんな気持ちでカメラと向き合いました？
【五百木いお】 3月に都内のスタジオで撮影があったのですが、my faveは「私の推し」という意味ですし、これまでにない一面をファンの方々に見せていきたいなと。衣装も制服や可愛い水着だけでなく、大人っぽいランジェリーに挑戦。自分の殻を破った気持ちになりました。
――お気に入りは？
【五百木いお】 やっぱり後半のランジェリー姿の写真です。いつも前髪はガチガチに固定するのですが、途中で崩してみたら「いいじゃん！」という意見が出て、ウェットな質感に仕上げていただきました。レアだと思います。
――ほか注目は？
【五百木いお】 最後のページにしっかりしたインタビューが入っていることです。されたことがない質問もあったし、推しの意外な一面を知ってもらえるかなぁと。ぜひ読んでいただきたいです。
――グラビア活動が絶好調ですね。
【五百木いお】 こうして雑誌で取り上げられると意欲が高まりますし、「もっと出たい！」と思うようになっています（笑）。アニメやゲームも大好きなので、機会があればキャラクターのコスプレなどもやってみたいです。
アイドルグループ「MelMi（メルミー）」の活動については、6月20日に横浜ランドマークホールで開催される「アイドルサミット Vol.20」に参加し、夕方からBBQオフ会を開催予定。ソロでは7月31日に待望の2nd DVD「すごいいお」のリリースが控えているので、その周辺でまたイベントが開催されるだろう。詳細の発表を待ちたい。
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