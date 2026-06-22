3月までガールズグループ「HUNNY BEE（ハニービー）」で活躍した米倉れいあ（よねくら・れいあ）さんが、フォトブック「Journey in SEOUL」（発行元：G-STYLE、定価：3300円）の発売記念イベントを6月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年夏に韓国のソウルで撮影された初のフォトブックは、「若者に大人気の韓国を楽しもう♪」がコンセプト。聖水（ソンス）や明洞（ミョンドン）などソウル屈指の観光スポットを、米倉さんの写真とコメントで紹介していくという内容である。

――韓国ロケはいかがでした？

【米倉れいあ】 初めて海外に行ったし、ソウルのいろいろな場所で撮影ができてすごく楽しかったです。ガイドブックみたいな構成になっているので、みなさんが韓国に行くときに参考にしていただけるとうれしいです。

――お気に入りは？

【米倉れいあ】 顔がどアップの見開きページです。 メイクスタジオに行って撮ったのですが、初めてK-POPアイドルのメイクに触れることができました。あと、伝統の民族衣装は韓服（ハンボク）と言うのですが、チマチョゴリを試着できるお店で撮った写真も好きです。

――特にテンションが上がったのは？

【米倉れいあ】 可愛い韓国の制服を着たときです。好きな制服をレンタルできるサービスがあって、学校やカフェをイメージしたスタジオも併設。インスタ映えする写真がたくさん撮れると思います。制服は久しぶりに着たし、全ショットを見てほしいです。

――ガイドブック的なことで言えば、どこに行ったらいいですか？

【米倉れいあ】 絞るのが難しいのですが、夜の屋台で食べ歩きが楽しめる広蔵市場（クァンジャン・シジャン）かな。昔ながらの料理も多いし、生ダコを初めて食べたことが忘れられない思い出に。男性にもオススメしたいです。

6月下旬から配信予定のショートドラマ「アゲコメNOTE」にも出演。学習塾で知られるSPRIX（スプリックス）社の受験応援プロジェクトの一環で、高校3年生の恋愛・部活・勉強を描いた青春物語。女優としての活躍に期待が寄せられる。