12年前からあこがれのコンパクトカメラでした
パナソニックが最新センサー搭載の4/3型コンデジ「LUMIX L10」を発表＝2014年の初号機からの変化を調べてみた
2026年05月14日 05時00分更新
パナソニックはコンパクトデジタルカメラの新製品「LUMIX DC-L10」を発表した。
大型の4/3型（フォーサーズ）センサーとライカブランドの大口径レンズを搭載しながら、日常的に持ち歩けるサイズ感を実現したモデルだ。
価格はオープンで予想実売は21万円前後、6月18日発売を予定しており、カラーバリエーションはシルバーとブラックの2色。さらに7月9日にはパナソニックストアでチタンゴールドモデル（DC-L10N）が発売となる。5月18日10:00より予約開始だ。
2014年：LX100
2018年：LX100M2
2024年：D-LUX8
2026年：L10で
最新の4/3型センサー搭載だ
初代のLUMIX LX100（DMC-LX100)は2014年のフォトキナで発表となった、大型素子にEVF内蔵の高級コンパクトデジカメである。
4/3型MOSセンサー搭載で総画素数1684万、有効1280万画素で、マルチアスペクトが特徴だった。
4対3：4112×3088ドットの12.5M
3対2：4272×2856ドットの12M
16対9：4480×2520ドットの11M
1対1：3088×3088ドットの10M
というふうに、3対4から削って2対3や16対9を作るのではないのがマルチアスペクトだ。
レンズは8群11枚(非球面8面5枚）の「LEICA DC VARIO-SUMMILUX」で光学3.1倍ズーム、10.9mm～34mm（35mm 判換算：24～75mm）のF1.7～2.8で光学式手ブレ補正機構内蔵である。このスペックは初代から、今回の「L10」まで変わらない。
2018年にはLX100M2が登場、センサーが総画素2177万画素、有効画素1700万となったが、レンズは同じ。記録画素数は、
4対3：4736×3552(17M）
3対2：4928×3288(16M）
16対9：5152×2904(15M）
1対1：3552×3552(12.5M）
となっている。
LUMIXはこのあと出なかったが、ライカが高級コンパクトカメラ「D-LUX」シリーズとして、4/3型センサー搭載のLX100M2兄弟機「D-LUX8」を2024年に発売した。画素数も各アスペクト比での出力も同じだが、EVFは液晶からOLEDになるなど、時代を反映した機能向上は果たしている。
そして、今回のL10である。センサーの名称は4/3型裏面照射型(BSI)CMOSイメージセンサー。画素数も総画素が2650万画素で、有効は2040万画素である。
4対3：5200×3904ドット
3対2：5408×3608ドット
16対9：5665×3192ドット
1対1：3904×3904ドット
やはり、マルチアスペクトで、3対2と16対9では横幅が広がる。
さらに、AFが像面位相差になっているので、最新のM4/3ミラーレス（G9M2とかGH7）と同じものが使われているようだ。
ボディーはずっと同じかと思っていたが、微妙に変化している。今回の「L10」では背面液晶が可動式になり、サイズや重さが変わった。
LX100M2
115×66.2×64.2mm、392g
D-LUX8
130×69×62mm、397g（357g）
L10
127.1×73.9mm×66.9mm、508g（425g）
以下、通常のニュース記事です。。
DC-L10の最大の特徴は、コンパクトボディに詰め込まれた本格的な撮影性能にある。イメージセンサーには、豊かな階調表現と自然な描写を可能にする4/3型裏面照射型（BSI）CMOSセンサーを採用。有効画素数は約2040万画素で、最新世代の画像処理エンジンと組み合わせることで、光や被写体の表情を繊細に描き出す。
レンズには「LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm / F1.7-2.8」を採用している。広角から中望遠までをカバーし、開放F1.7からの明るさを誇るこのレンズは、大型センサーとの相乗効果により、スマートフォンでは得られない大きなボケ味や、暗所でのクリアな画質を提供する。
オートフォーカス面では、像面位相差AFとリアルタイム認識AFを搭載し、被写体への高い追従性を確保した。
色表現の自由度も大幅に向上している。フォトスタイルには、フィルムライクな味わいを楽しめる「L.クラシック」と「L.クラシックゴールド」を新たに追加。
さらに、自分好みの色設定をカメラに反映できる「リアルタイムLUT」機能を搭載。専用アプリ「LUMIX Lab」を使えば、スマホ内の写真からAIがLUTを生成する「Magic LUT」も利用可能で、自分らしい表現を追求するユーザーに最適だ。
筐体デザインは、高級感のある金属の質感とサフィアーノレザー調のエクステリアを組み合わせた、モダンかつクラシックな仕上がりである。
視認性に優れた有機ELライブビューファインダーに加え、縦撮り用のユーザーインターフェースに対応したフリーアングルモニターも備え、あらゆるアングルでの撮影を快適にサポートする。
スマホとの連携もスムーズで、USBによる有線接続での高速転送や、アプリ上での直感的なRAW編集にも対応している。
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