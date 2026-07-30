荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第983回
【猛暑の駐車場】車の下に隠れる猫をOsmo Pocket 4Pの超ローアングルで激写！
2026年07月30日 12時00分更新
今年もまた猛暑の季節になりまして、地域猫にとって過酷な数ヵ月がやってきました。そういえばあそこの猫どうしてるかなと足を伸ばしても、暑すぎてひとっこひとり（猫っこいっぴき）いないのは当たり前。
そんな日に地域猫たちはどこに隠れているのかというと、いうまでもなく日陰で風通しが良い場所。そこでじっと日没を待っているのだ（たぶん）。
猛暑の避難所は車の下！
ジンバルカメラが実現する快適な超ローアングル撮影
一番見つけやすいのが車の下。いつもの駐車場猫。姿は見えないが、どっかの車の下にいるに違いないと、ちょっとしゃがんでのぞき込んで見ると、怪しい影を発見。
この駐車場は砂利敷なのでアスファルトより快適なのかと思う。しかも、車の下って人に見つかりにくい（普通、わざわざのぞき込んだりしないし）し、仮に見つかっても四方に出入口があるので逃げ道を確保しやすいというメリットがあるのだ。そんな秘密基地を見つけてしまってすまん。
取り出したるカメラは今回も「Osmo Pocket 4P」。4K動画からの切り出しである。カメラユニット部を動かせるのでこんな風に持てば、怪しい姿勢で這いつくばらなくても、地面すれすれで車の下の猫を狙えるのだ。マニアックな使い方ですまん。
この姿勢で猫をトラッキングしてもらえば、いい感じで撮れるのである。Osmo Pocket 4Pのカメラ部は見ての通り小さいので、車の下を撮りやすい。
あとはスマホのアプリから動画を再生して、ここぞというタイミングを切り出すだけ。実にシンプルだ。もちろん動画のままいい感じに編集して映像作品にするのが本分なんだけど、この連載だと静止画の方がいいかなってことで、そうしております。
広角側で車の下感を出してみたり。
そのままめいっぱい望遠にして顔のアップにしてみたり。
車止めごしに対峙してみたり。
同じ猫ばっかでもアレなので、ちょっと場所移動。この近くの別の駐車場にも、いつも猫がいるのだ。ただ、ここはアスファルト敷なので、いつもの場所にいない。
撮りながら歩いてると、駐車場脇の日射しが当たらない日陰で転がっておりました。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第982回
デジカメ近づけない野良猫も余裕！ Osmo Pocket 4Pの「12倍ズーム」がジンバルカメラの常識を覆す
-
第981回
デジカメ【猫撮り革命】望遠レンズ追加の「Osmo Pocket 4P」がヤバい！ 喧嘩の瞬間もネコパンチも逃さない
-
第980回
デジカメ機動力こそ正義。ソニーの「α7C II」と高倍率ズームで狙う、一瞬の猫ドラマ
-
第979回
スマホ【奇跡の1枚】2026年上半期の「自由すぎる地域猫」ベストセレクション
-
第978回
スマホソニー「α7R VI」は遠くの猫もトリミングでバチピン！ 高画素と爆速を両立させたおそるべき実力
-
第977回
スマホ単焦点コンデジはもう古い!? ズーム搭載の最新LUMIX「L10」が猫撮影の常識を覆す
-
第976回
スマホ黒猫は赤で撮れ！ α7C IIと最新iPhoneで暴く、性格が真逆すぎる兄弟猫のリアルな日常
-
第975回
スマホ「あゆは、ブレない」を覚えているか？ LUMIX 25周年、デジカメ老人会感涙の猫スナップ大発掘
-
第974回
スマホXperia 1 VIIIは望遠カメラが神進化！ 警戒心ゼロの距離で撮る極上猫スナップ
-
第973回
デジカメ這いつくばらなくてOK！ OPPOの折りたたみスマホ「Find N6」の半開きローアングルが猫撮りに最強な理由
- この連載の一覧へ