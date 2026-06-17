SpaceX、AIツール「Cursor」を約9.6兆円で買収　開発元CEOは25歳の天才プログラマー

SpaceXは6月16日、Anysphereが開発するAI活用型IDE「Cursor」の買収を公表した。海外の一部SNSユーザーからは、買収規模が60億ドル（約9.6兆円）に達するとの見方も出ている。

SpaceXは買収の目的について、世界で最も有用なAIモデルを構築するためと説明。その上で、両者が過去数ヵ月間、AIモデルの訓練に共同で取り組んできたことに言及し、近日中にCursorとGrok Buildで成果を公開することを明らかにした。

SpaceX has exercised the option to acquire @cursor_ai in an all-stock transaction with the goal of building the world’s most useful AI models.



For the past few months, SpaceXAI has been jointly training a model with Cursor, which will be released in Cursor and Grok Build soon.… https://t.co/X5mepgXgjJ — SpaceX (@SpaceX) June 16, 2026

Cursorを手がけるAnysphereは、2022年設立のスタートアップ企業。共同創業者の1人でCursorの開発者でもあるMichael Truell氏は、25歳の天才プログラマーとしても知られている。