このページの本文へ

SpaceX、AIツール「Cursor」を約9.6兆円で買収　開発元CEOは25歳の天才プログラマー

2026年06月17日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
CursorとSpaceXのロゴ

　SpaceXは6月16日、Anysphereが開発するAI活用型IDE「Cursor」の買収を公表した。海外の一部SNSユーザーからは、買収規模が60億ドル（約9.6兆円）に達するとの見方も出ている。

　SpaceXは買収の目的について、世界で最も有用なAIモデルを構築するためと説明。その上で、両者が過去数ヵ月間、AIモデルの訓練に共同で取り組んできたことに言及し、近日中にCursorとGrok Buildで成果を公開することを明らかにした。

　Cursorを手がけるAnysphereは、2022年設立のスタートアップ企業。共同創業者の1人でCursorの開発者でもあるMichael Truell氏は、25歳の天才プログラマーとしても知られている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ