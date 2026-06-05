EcoFlowがリコール中のポータブル電源で3件の火災事故　対象機種はアップデートを

消費者庁は6月5日、EcoFlow Technology Japanがリコール中のポータブル電源で、4月から5月にかけて3件の火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。3件の内、5月に発生した1件では怪我人も出ている。
発生日：2026年4月29日
機種・型番：EFRIVER600Pro-JP
事故内容：当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
発生日：2026年4月30日
機種・型番：EFRIVER600Pro-JP
事故内容：当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
発生日：2026年5月24日
機種・型番：EFRIVER600Pro-JP
事故内容：当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った
6月5日現在、事故原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連性はわかっていない。
EcoFlow Technology Japanでは、今回焼損した機種のリコール（ファームウェアアップデート）を実施中。
消費者庁はファームウェアアップデートをしていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。
●リコール対象製品と販売期間
・EcoFlow RIVER Pro（EFRIVER600PRO-JP）：2020年11月～2024年4月
●問い合わせ先
電話（平日10時～19時）：050‐3355‐3196
メール：riverpro-jp.support@ecoflow.com
ファームウェアアップデート方法の案内：https://www.ecoflow.com/jp/riverpro-firmware-update
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