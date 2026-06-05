EcoFlowがリコール中のポータブル電源で3件の火災事故　対象機種はアップデートを

消費者庁は6月5日、EcoFlow Technology Japanがリコール中のポータブル電源で、4月から5月にかけて3件の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。3件の内、5月に発生した1件では怪我人も出ている。

発生日：2026年4月29日

機種・型番：EFRIVER600Pro-JP

事故内容：当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した 発生日：2026年4月30日

機種・型番：EFRIVER600Pro-JP

事故内容：当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した 発生日：2026年5月24日

機種・型番：EFRIVER600Pro-JP

事故内容：当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った

6月5日現在、事故原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連性はわかっていない。

EcoFlow Technology Japanでは、今回焼損した機種のリコール（ファームウェアアップデート）を実施中。

消費者庁はファームウェアアップデートをしていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。