ASRock、AI時代向けの新GPU「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を発売

ASRockは6月19日より、新しいグラフィックスカード「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を発売する。価格は224,800円で、国内正規代理店を通じて購入可能だ。

Intel Arc Pro B70 Creator 32GBは、AI処理やレンダリングなどの高負荷用途に合わせたワークステーション用グラフィックスカードだ。ファンシンクにブロワータイプの冷却システムと高効率なベイパーチャンバーが組み合わされており、熱抵抗を低減し高い熱伝導性を実現する。これにより、長時間にわたってパフォーマンス低下（サーマルスロットリング）を抑えることが可能だという。

このカードは、Intelの最新技術であるIntel Arc Pro B70 GPUを搭載しており、32GBのGDDR6メモリ、最大7680 x 4320の解像度に対応する。

外観はスタイリッシュでありながらも、堅実な性能を備えており幅271×奥行112×高さ39mm、重さ1057gのコンパクトなデザインに収められている。