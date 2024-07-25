ASRock、AI時代向けの新GPU「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは6月19日より、新しいグラフィックスカード「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」を発売する。価格は224,800円で、国内正規代理店を通じて購入可能だ。

　Intel Arc Pro B70 Creator 32GBは、AI処理やレンダリングなどの高負荷用途に合わせたワークステーション用グラフィックスカードだ。ファンシンクにブロワータイプの冷却システムと高効率なベイパーチャンバーが組み合わされており、熱抵抗を低減し高い熱伝導性を実現する。これにより、長時間にわたってパフォーマンス低下（サーマルスロットリング）を抑えることが可能だという。

　このカードは、Intelの最新技術であるIntel Arc Pro B70 GPUを搭載しており、32GBのGDDR6メモリ、最大7680 x 4320の解像度に対応する。

　外観はスタイリッシュでありながらも、堅実な性能を備えており幅271×奥行112×高さ39mm、重さ1057gのコンパクトなデザインに収められている。

■関連サイト

ASRock トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月