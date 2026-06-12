STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第19回
Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070の本気構成！ 見た目まで美しいSTORMゲーミングPCにモニター特典も
2026年06月12日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
ゲーミングPCを新調するときに、地味に頭を悩ませるのが「周辺機器まで含めてどうそろえるか」という問題だ。ましてや40万円クラスのゲーミングPCを買うなら、性能だけでなく、モニターも含めたプレイ環境まで一気に整えたいところ。しかも、どうせそこまで投資するなら、机の上に置いて気分が上がる、見た目にも美しい1台を選びたい。
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
価格：404,800円
【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた、ゲーム性能重視のゲーミングPC。CPUには大容量キャッシュを備え、ゲーム用途で高い実力を発揮しやすいRyzen 7 7800X3Dを採用。さらにRTX 5070、32GBメモリー、1TB NVMe SSDを搭載しており、フルHDの高フレームレート環境はもちろん、WQHDゲーミングも視野に入る構成だ。ゲームをしながらブラウザーやチャットツール、録画・配信ソフトを立ち上げるような使い方にも余裕を持たせやすい。
性能だけでなく見た目の満足感も大きな魅力。強化ガラスを使ったケースや液晶付き簡易水冷クーラーにより、内部パーツを“見せる”楽しさがある1台だ。ゲーミングPCを単なる道具としてではなく、デスクまわりを彩る存在として選びたい人にも向いている。
さらにキャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。PC本体だけでなくプレイ環境までまとめて整えやすい点も見逃せない。
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