STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第18回
白いゲーミングPC、最初から全部入り。RTX 5060＋メモリ32GB、美しさと冷却性能を兼ね備えてMSIのモニターまで付いてくる！
2026年06月11日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
ゲーミングPCを新調するときに、地味に頭を悩ませるのが「周辺機器まで含めてどうそろえるか」という問題だ。せっかくPC本体を買うなら、モニターも含めて環境を一気に整えたいところ。しかも、どうせなら机の上に置いて気分が上がる、見た目にも美しい1台を選びたい。そんな人にとって、かなり見逃せないキャンペーンがある。
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
価格：289,800円
【CPU】AMD Ryzen5 7500F
【GPU】GeForce RTX 5060
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載した白系ゲーミングPC。フルHD環境で最新世代GPUの機能も使いつつ快適にゲームを楽しめる。メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを標準で備え、ゲームをしながらの配信などにも余裕を持たせた構成といえる。
2.8型の液晶パネルつきの簡易水冷CPUクーラーや背面コネクターマザーボード、ピラーレスケースなども魅力。ライティングを含めて、30万円以下でも“魅せる”PCが欲しいという人におすすめ。
キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。
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