初めてのゲーミングPCにも安心！ メモリ32GB搭載のSTORM特別価格モデルがいま買いやすい

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初めてゲーミングPCを選ぶとき、まず気になるのはCPUやグラフィックス性能だろう。もちろんそこも大事だが、意外と見落としがちなのがメモリ容量だ。ゲームを起動しながら攻略動画を見たり、Discordで通話したり、配信ソフトを同時に開いたりするなら、16GBでは「足りないわけではないけれど、ちょっと不安」という場面も出てくる。せっかく買うなら、最初から余裕のある構成を選びたいところだ。

とはいえ、あとからメモリを増設すればいい……と気軽に言い切れないのが今の悩ましいところ。メモリ価格が上がっていることもあり、購入後に追加で32GB化しようとすると、思ったより費用がかさむ可能性もある。PCに詳しくない人にとっては、増設作業そのものも少しハードルが高い。

そこで注目したいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」だ。最初から32GBメモリを搭載したゲーミングPCが特別価格でラインアップされており、「初めてのゲーミングPCだからこそ、あとで困りにくいものを選びたい」という人にうれしい内容となっている。

FK2-75FG56Ti8

価格：214,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060Ti 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

ラインナップの中で、ゲーミングPC初心者にも勧めやすいモデルを選ぶならFK2-75FG56Ti8が有力だ。

Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載し、価格は21万4800円。さらにメモリは最初から32GBなので、ゲームをしながらブラウザーやDiscordを開くような使い方にも余裕を持ちやすい。初めてのゲーミングPCとして、価格と性能のバランスが取れた1台といえる。