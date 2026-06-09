“最初からメモリ32GB”でこの価格！ RX 9070 XT 16GBを搭載したSTORMの長く使える高コスパPCに注目

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ゲーミングPCを選ぶとき、ついCPUやGPUばかり見てしまいがちだが、軽視したくないのがメモリの容量だ。ゲームをしながらブラウザーを開いたり、通話したり、配信ソフトを同時に動かしたりするなら、16GBでは少し心もとない場面も出てくる。しかし、メモリ価格が上がっている今、あとから安易に増設するのもなかなか悩ましい。

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。

32GBメモリ搭載のゲーミングPCを、手頃な価格で狙えるキャンペーン。性能面にもこだわったモデルが特別価格で用意されており、ゲーミングPC選びで「16GBだと少し不安だけど、32GBに増やすと予算が……」と悩んでいる人にはうれしい内容だ。

FK-97X97AXT

価格：309,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

GPUにはRadeon RX 9070 XT 16GBを搭載。ビデオメモリ16GBが頼もしく、最新ゲームを高画質で楽しみたい人にもおすすめできる。CPUもRyzen 7 9700Xを採用しており、ゲーミング用途だけでなく、配信、動画編集、画像処理などにも手を出しやすいバランス。

メモリが32GBという安心感も含め、「せっかく買うなら数年しっかり使えるゲーミングPCがほしい」という人には、安さだけでなく“後悔しにくさ”で選べるモデルといえる。