STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第16回
“最初からメモリ32GB”でこの価格！ RX 9070 XT 16GBを搭載したSTORMの長く使える高コスパPCに注目
2026年06月09日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」をチェック
ゲーミングPCを選ぶとき、ついCPUやGPUばかり見てしまいがちだが、軽視したくないのがメモリの容量だ。ゲームをしながらブラウザーを開いたり、通話したり、配信ソフトを同時に動かしたりするなら、16GBでは少し心もとない場面も出てくる。しかし、メモリ価格が上がっている今、あとから安易に増設するのもなかなか悩ましい。
アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。
32GBメモリ搭載のゲーミングPCを、手頃な価格で狙えるキャンペーン。性能面にもこだわったモデルが特別価格で用意されており、ゲーミングPC選びで「16GBだと少し不安だけど、32GBに増やすと予算が……」と悩んでいる人にはうれしい内容だ。
STORM「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」おすすめの1台
価格：309,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
GPUにはRadeon RX 9070 XT 16GBを搭載。ビデオメモリ16GBが頼もしく、最新ゲームを高画質で楽しみたい人にもおすすめできる。CPUもRyzen 7 9700Xを採用しており、ゲーミング用途だけでなく、配信、動画編集、画像処理などにも手を出しやすいバランス。
メモリが32GBという安心感も含め、「せっかく買うなら数年しっかり使えるゲーミングPCがほしい」という人には、安さだけでなく“後悔しにくさ”で選べるモデルといえる。
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