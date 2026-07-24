Googleアカウントのログイン方法に「自撮り動画」を追加　なりすまし防止など実際の信頼性は？

グーグルは、「Googleアカウント」のログイン方法の1つとして、「自撮り動画の撮影」を追加したことをブログ上で公表した（https://blog.google/innovation-and-ai/technology/safety-security/selfie-video-sign-in/）。パスワードを忘れるなど、スマホやPCから自分のアカウントにログインできない場合の選択肢に加わったとしている。

自撮り動画でログインするには事前の作業が必要（https://myaccount.google.com/video-verification/signin/precollection）。スマホやPCのカメラを見て、指示どおりに頭を動かして、複数の角度で捉えることで登録される。ログイン時も同様のことをすることで、事前に登録した動画と新しい動画をシステムが比較して、本人であるかを確認する。

グーグルは今回の新機能について、プライバシーとセキュリティー面を強調。登録した自撮り動画は暗号化されて保存されるほか、サインイン以外に利用せず、ユーザーがいつでも削除できるとしている。また、偽の写真や動画でのなりすましを防ぐために、リアルタイムでの撮影を証明するための動作をユーザーに要求する。

同社はパスキーやアカウント復元用の連絡先（信頼できる家族や知人の情報をあらかじめ登録しておくことでログインできなくなったときに協力してもらえる）など、多様かつ安全なオプションを提供するという継続的な取り組みを進めており、今回の自撮り動画もその一貫となる。