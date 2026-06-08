110円の大トロ＆デカねた登場！はま寿司みなみまぐろとデカねた祭り

寿司チェーン「はま寿司」は、「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」フェアを6月9日より開催します。

110円のみなみまぐろ大とろに注目

本フェアの目玉は、脂がのったとろけるような味わいが特徴という「みなみまぐろ大とろ」です。

▲みなみまぐろ大とろ（110円）

さらに、タマネギやニンジンなど5種の野菜を使用した特大サイズの「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火で香ばしく焼いた鴨つくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」も登場。これら3品は110円で提供されます。

▲特大5種野菜のかき揚げ握り（110円）

▲鴨つくね軍艦（110円）

そのほか、脂のりの良いサーモンをたっぷりのせた「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、赤エビにつぶっこ（樺太ししゃも卵）をトッピングした「山盛り 赤えびつつみ」、濃厚な甘みと旨み、ぷりっとした食感が特徴の「車えび」などが登場します。

▲山盛り 炙りとろサーモンつつみ（176円）

▲山盛り 赤えびつつみ（176円）

▲車えび（231円）

また、「至福の一貫」シリーズでは、高級魚の「鹿児島産 大切り活〆平政（ひらまさ）」、食べ応えのある「大えびフライ握り」、穴子のとろけるような口当たりと粗切りわさびの風味を楽しめる「一本穴子」を販売します。

▲鹿児島産 大切り活〆平政（ひらまさ）（319円）

▲大えびフライ握り（319円）

▲一本穴子（528円）

▲濃厚冷やし担々麺（花椒付き）（473円）

▲花こえび入りおさかなナゲット（242円）

▲濃厚抹茶のベイクドチーズケーキ（297円）



キャンペーンは6月9日からですよ！

※記事中の価格は税込み