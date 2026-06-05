メモリが高い今こそ、32GBモデルをお得に買おう！ STORMのRyzen 7 7800X3D搭載PCが狙い目だ

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メモリ価格が高騰している今だからこそ、注目したいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMの「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」だ。

32GBメモリを備えたゲーミングPCを割安に購入できるキャンペーンで、性能にこだわったモデルを特別価格でラインアップしている。ゲーミングPCを選ぶうえで、16GBでは少し心もとなく、32GBにしたいけれど追加費用が気になる……という人は少なくないはず。そんな中で、最初から32GBメモリを搭載したモデルをお得に狙えるのは大きな魅力。

FK2-78X3DG56Ti8

価格：249,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 7800X3D

【GPU】RTX 5060Ti 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」モデルの中で、“お買い得”と言いたいのがFK2-78X3DG56Ti8。

CPUはRyzen 7 7800X3D、GPUはGeForce RTX 5060 Ti 8GB、メモリーはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBで、フルHDはもちろん、タイトルによってはWQHD環境も視野に入れやすい。

この価格でメモリ32GBを標準で備えているため、ゲームをしながらブラウザーやチャット、配信ソフトを立ち上げるような使い方でも余裕を持ちやすいのがポイントだ。