「JAL＋ahamo」これは強力すぎるタッグ！ 料金は普通のahamoと同じ月2970円で、さらに1年に1回航空券ゲット

日本航空（JAL）とNTTドコモは、JALが提供する「JALモバイル」の新たなサービスとして、ドコモ「ahamo」とコラボした「JALモバイル powered by ahamo」を6月25日から開始することを発表した。

ahamoの安価な料金はそのままに1年に1回、1500マイルで

国内線往復航空券が貰えるという魅力的な特典

JALモバイル powered by ahamoの特長は、従来のahamoと原則同じサービス内容でありながら、「JALモバイル」のメリットが得られる点。

まず、通信サービスは前述のようにahamoと同じなので、月2970円で通信量は30GB。1回5分までの通話定額が含まれる。世界91ヵ国と地域で追加料金なしで利用できるのも旅行好きにはうれしい点。

一方の「JALモバイル」ならではのメリットは、

・日時を指定すると4つの行き先候補の中から、どこかに行ける国内線往復航空券が貰える「どこかにマイル」が年に1回、1500マイルで利用可能（通常は7000マイル）

・新規契約で1000マイル（MNP時は5000マイル）

・月々の継続利用で125マイル

・フライト利用でボーナスマイル（国内線50マイル、国際線100マイル）

・Life Statusポイントが月1ポイント

となっている。

「JALモバイル」は、2025年4月に開始。当初はIIJmioとのコラボによって提供されていた。特に目玉となっている、「どこかにマイルが年に1回、1500マイル」の特典はIIJmio版と同じ。継続利用で貯まるマイルで、1年に1回「どこかにマイル」が使えるのは引き続き非常に魅力的。これは話題になりそうだ。