グーグルChromeに28件の脆弱性　1週間で2度目のセキュリティ修正

グーグルは6月11日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。最大深刻度は「重大」で、修正件数は28件。1週間で2回目の更新となる。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・28件 深刻度別内訳 ・重大：5件

・高：23件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-12007：解放後のコアの使用

・CVE-2026-12008：解放後のデジタル認証情報の使用

・CVE-2026-12009：信頼できない入力の検証が不十分なアクセシビリティ

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-12012：解放済みネットワークの使用

・CVE-2026-12013：Use after free Media

・CVE-2026-12014：解放後のキャストの使用

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.114/.115

・macOS：149.0.7827.114/.115

・Linux：149.0.7827.114 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.114

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。