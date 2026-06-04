RTX 5060 Ti×32GBメモリでこの価格はえらい！ STORMのゲーミングPCが超特価の21万4800円

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アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは、「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」を展開中。32GBメモリを備えたゲーミングPCを割安に購入できるキャンペーンで、性能にこだわったモデルを特別価格でラインアップしている。

FK2-75FG56Ti8

価格：214,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060Ti 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

「メモリ32GB搭載モデル 超特価キャンペーン！」モデルの中で、コスパ重視で“買い”と言いたいのがFK2-75FG56Ti8。

CPUはRyzen 5 7500F、GPUはGeForce RTX 5060 Ti 8GB、メモリーはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBで、価格は21万4800円。ゲーミングPCとして欲しいところをきっちり押さえつつ、30万円級までは行かない、現実味のある価格帯に収まっている。