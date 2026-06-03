RTX 5060 Ti 16GB＋Ryzen 7で22万円台！ 見た目まで“強い”STORM即納ゲーミングPCはかなり買い

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アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは、「最短当日出荷 即納モデル」を展開中。営業日午前9時までに注文、銀行振込み完了・ショッピングクレジットの審査完了の対象商品を、当日発送するというものだ。

GKB-PSK97X56Ti16

価格：229,900円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】RTX 5060Ti 16GB

【メモリ】DDR5 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBの組み合わせで22万円台という、性能と価格のバランスのよさが特徴。フルHDはもちろん、WQHD環境でもしっかり遊べる余力があり、16GB VRAM搭載GPUなので、重めのゲームや高画質設定でも安心感がある。

STORMらしい見た目の強さも魅力。ピラーレス系ケースに加え、液晶付き簡易水冷クーラーを備えており、置いて映えるゲーミングPCになっている。即納モデルなので、欲しいと思ったタイミングで導入しやすいのも大きな買いポイント。ただ、専用モデルのためカスタマイズできない点には注意。