2日から台湾で開催中のCOMPUTEXにおいて、GIGABYTEは次世代ゲーミング体験とローカルAI環境を後押しする新製品群を発表した。本稿では、現地ブースでの担当者へのインタビューで得られた情報を交えながら、2026年最新トレンドを牽引する新規性の高い注目製品をカテゴリー別に厳選してお届けする。

GIGABYTE 40周年を記念したINFINITYシリーズを展示

今年創業40周年を迎えるGIGABYTEは、「ENTER INFINITY」をテーマに掲げ、記念モデルとなる「INFINITYシリーズ」を展示の目玉として据えた。フラッグシップマザーボード「X870E AORUS INFINITY NEXT」を筆頭に、「AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G」、「AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY 16G」といったビデオカード、さらに「AORUS C510 GLASS INFINITY」シャーシ、「AORUS K10 INFINITY」キーボード、「AORUS M10 INFINITY」マウスまで、INFINITYの名を冠した製品群でブースを統一。40年にわたる同社のエンジニアリングの集大成として、デザインと性能の両面で「極限（INFINITY）」を追求する姿勢が伝わってくる展示だった。