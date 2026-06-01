108円とはお安い！不二家「ミルキーシュークリーム」週末限定で登場

不二家は不二家洋菓子店において、6月5日より「milky75thミルキーシュークリーム」を毎週金土日限定で発売します。価格は108円とお手頃な設定。

108円で登場 ミルキーシュークリーム

「ミルキー」発売75周年を記念して登場する商品で、ミルキーの味わいをイメージしたシュークリーム。

ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、北海道産練乳を使用したミルキークリームを詰めた一品です。練乳のやさしい甘さとまろやかなコクを活かしているといい、ミルキーをイメージした味わいに仕上げたといいます。

パッケージは、不二家の新キャラクター「ペコちゃんとゆかいな仲間たち」が描かれた全4種類。

この価格でいいの？

「ミルキー」75周年を記念してシュークリームが登場。しかも価格は108円とお手頃です。物価高のこのご時世、この価格設定は大丈夫？とちょっと心配になってしまうほどです（！）。



どこかレトロなペコちゃんのパッケージもかわいいですね。ただし、金土日と週末限定なので注意しておきましょう。この機会に、不二家の店舗に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。