はみ出すぎ！ローソン「盛りすぎ」第2弾、激やばメンチに巨大バスチーも

ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を4週にわたって開催中です。今週から第2弾商品が登場します。
価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次展開。今回は好評の「盛りすぎ」チャレンジに加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」の商品も用意するのがポイントです。
バスチー51％増量！おにぎりやメンチバーガーも
第2弾商品をチェック
この記事では第2弾の6月9日発売の商品をチェックします（一部商品は6月8日発売）。
＜6月8日夕方発売＞
▲盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-（319円）
従来品の「バスチー -バスク風チーズケーキ-」と比較して、総重量を約51％増量。
＜6月9日発売＞
▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）（343円）
従来品の「具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」と比較して、ポークランチョンを51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）
従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約51％増量。
▲盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン（626円）
従来品の「味噌バターコーンラーメン」と比較して、麺重量を約51％増量。
▲盛りすぎ！メンチバーガー（387円）
従来品と比較して、メンチ重量を51％以上増量。
▲ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量（325円）
従来品の「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩」と比較して、麺重量を51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99g（176円）
従来品の「エアリアル 焼きとうもろこし味 65g」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入（158円）
従来品の「えびみりん焼 6枚入」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90g（130円）
従来品の「ミニ瀬戸しお えび塩味 54g」と比較して、内容量を51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ（192円）
「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた商品。※ナチュラルローソンでの販売はない
次週以降もまだまだ続く
発売前から今週の商品が楽しみ。さらに、来週には「盛りすぎ！BLTEサンド」「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」などが登場します。ローソンに通いづめの日々になってしまうかもしれません。
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※価格は税込み表記です。
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