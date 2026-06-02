povo、“ギガ無料駅”600駅超え　東急・小田急・京王も追加

KDDI、KDDI Digital Life、PASMO協議会の3者は6月2日、「povo Data Oasis」の対象スポットを拡大することを公表した。2026年6月3日より、新たに8事業者が参加。既存の対象駅を含む、関東エリア600駅以上で利用可能となる。
「povo Data Oasis」は、povo2.0のユーザーが指定されたスポットで特設サイトにアクセスすると、1回につき0.1GBのデータ通信量（利用期限あり）を無料でチャージできる制度。利用上限は1日1回、月10回（1GB）で、外出機会の多いユーザーには嬉しい存在だ。
今回の対象スポット拡大では、新たに伊豆箱根鉄道、小田急電鉄、関東鉄道、京王電鉄、秩父鉄道、東急電鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道の8社が参加。すでに参加済みの京成電鉄、相模鉄道、東京メトロとともに、対象路線の全駅で「povo Data Oasis」を展開する。
●「povo Data Oasis」の対象路線
■提供中
京成電鉄
・京成本線
・東成田線
・押上線
・金町線
・千葉線
・千原線
・成田スカイアクセス線
・松戸線
相模鉄道
・相鉄本線
・相鉄いずみ野線
・相鉄新横浜線
東京メトロ（東京地下鉄）
・銀座線
・丸ノ内線
・日比谷線
・東西線
・千代田線
・有楽町線
・半蔵門線
・南北線
・副都心線
■2026年6月3日から提供予定
伊豆箱根鉄道
・大雄山線
小田急電鉄
・小田原線
・江ノ島線
・多摩線
関東鉄道
・常総線
・竜ヶ崎線
京王電鉄
・京王線
・井の頭線
・京王新線
・相模原線
・高尾線
・競馬場線
・動物園線
秩父鉄道
・秩父本線
東急電鉄
・東横線
・目黒線
・東急新横浜線
・田園都市線
・大井町線
・池上線
・東急多摩川線
・こどもの国線
・世田谷線
ゆりかもめ
・東京臨海新交通臨海線
横浜高速鉄道
・みなとみらい線
KDDI、KDDI Digital Life、PASMO協議会の3者は、2026年秋頃までに対象路線をさらに拡大する方針だ。
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