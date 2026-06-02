Androidに15件以上の重大な脆弱性　2026年6月のセキュリティー公開情報

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は6月1日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

主な脆弱性と深刻度「高」以上の件数は以下のとおり。

●システム ■追加の実行権限がなくても、リモートで権限を昇格される ・深刻度「重大」：2件

・深刻度「高」：30件 ■追加の実行権限がなくても、ローカルで権限を昇格される ・深刻度「重大」：13件

・深刻度「高」：25件 ●カーネル ■追加の実行権限がなくても、ローカルで権限を昇格される ・深刻度「高」：1件 ●Imagination Technologies ・深刻度「高」：3件 ●MediaTekコンポーネント ・深刻度「高」：11件 ●Unisocコンポーネント ・深刻度「高」：16件 ●Qualcommコンポーネント ・深刻度「高」：2件 ●Qualcommクローズドソース コンポーネント ・深刻度「重大」：3件

・深刻度「高」：16件

サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。