Androidに15件以上の重大な脆弱性　2026年6月のセキュリティー公開情報

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は6月1日、Android OSの脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。
主な脆弱性と深刻度「高」以上の件数は以下のとおり。
●システム
■追加の実行権限がなくても、リモートで権限を昇格される
・深刻度「重大」：2件
・深刻度「高」：30件
■追加の実行権限がなくても、ローカルで権限を昇格される
・深刻度「重大」：13件
・深刻度「高」：25件
●カーネル
■追加の実行権限がなくても、ローカルで権限を昇格される
・深刻度「高」：1件
●Imagination Technologies
・深刻度「高」：3件
●MediaTekコンポーネント
・深刻度「高」：11件
●Unisocコンポーネント
・深刻度「高」：16件
●Qualcommコンポーネント
・深刻度「高」：2件
●Qualcommクローズドソース コンポーネント
・深刻度「重大」：3件
・深刻度「高」：16件
サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります