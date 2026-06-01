生ビール2杯目以降が100円引き！ 餃子の王将、本日スタート

「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、本日6月1日より「生ビール乾杯キャンペーン」をスタートしました。期間は6月30日までです。
期間中は、「生ビール（中）」（アサヒスーパードライ）の2杯目以降を、1杯目の税込価格から100円引きで販売します。
対象は「生ビール（中）」の単品注文のみ。なお、1杯目の価格は店舗によって異なります。
＜生ビール（中）参考価格（2杯目以降は100円引き）＞
西日本
・餃子の王将 1杯目 451円 → 2杯目以降 351円
・GYOZA OHSHO 1杯目 539円 → 2杯目以降 439円
東日本
・餃子の王将 1杯目 528円 → 2杯目以降 428円
・GYOZA OHSHO・Expressアトレ秋葉原店 1杯目 561円 → 2杯目以降 461円
※価格は税込
※一部店舗では実施されない
※ジョイ・ナーホ池尻大橋店は対象外
ビール2杯目以降が100円引き
西日本では351円に
餃子と相性抜群の生ビールをお得に楽しめるキャンペーンです。
例えば西日本の「餃子の王将」では2杯目以降が351円になるなど、ビール好きにはうれしい内容です。
仕事帰りは餃子の王将で一杯、いかがでしょうか？
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