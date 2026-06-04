全品半額は太っ腹！セブンのスムージーが50％オフ【6月10日限定】

セブン‐イレブンは、6月10日の「スムージーの日」に合わせて、「セブンカフェ スムージー」のセールを実施します。

1日限定半額＆クーポンキャンペーン

今回の施策では、6月10日限定で、「セブンカフェ スムージー」全品半額となるほか、6月10日～30日の期間はアプリ提示でクーポンが配信されるなど、複数のキャンペーンが展開されます。

■セブンカフェ スムージー 全品 各商品価格の半額

6月10日限定で、「セブンカフェ スムージー」全品が半額となります。気温が上がる季節に向けて、手軽に栄養補給ができるドリンクとして展開されている商品で、より多くの人に体験してもらうことを目的とした企画です。

■セブンカフェ スムージー 3杯購入ごとに100円引きクーポン配信

6月10日～30日の期間、「セブンカフェ スムージー」購入時にセブン‐イレブンアプリを提示すると、3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー」100円引きクーポンが配信されます。

クーポンは達成から24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までです。

＜「セブンカフェ スムージー」ラインアップ（一例）＞

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結した果物や野菜を使用し、専用マシンでかき混ぜることで素材の味わいを引き出す製法を採用しています。

商品ごとに時間や速度を調整することで、それぞれの特長を活かした仕上がりになっているといいます。

▲ベリーベリーヨーグルトスムージー 通常価格306円

▲アサイーバナナスムージー 通常価格362円

▲フルーツミックススムージー 通常価格276円

▲ストロベリーミルクスムージー 通常価格334円

▲すいかスムージー 通常価格371円

スムージー全品半額はうれしい！

暑くなってくるこの時期に、冷たいスムージーをお得に楽しめる企画がスタートします。

特に、6月10日は半額で試せるチャンスなので、気になっていたフレーバーをまとめて飲み比べるのも面白そうです。この機会に近くの店舗でチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。