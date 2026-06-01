VTuber禰好亭めてお氏が解説、2026年後半に伸びる配信企画術セミナー開催

パソコン専門店ドスパラは、VTuber禰好亭めてお氏を講師に迎え、『2026年後半 伸びる配信の企画術を学べるセミナー』を6月30日20時よりZoomを使用してオンラインで開催する。参加費は無料で、現在参加者を募集中だ。

配信活動が一般化する中で、視聴者に選ばれるためには“企画力”と“実行力”が重要な要素となっている。このセミナーでは、VTuberとして活躍する禰好亭めてお氏を講師に迎え、成功する配信企画の作り方とその実行力を具体例を交えて解説する。配信者が抱える「どのように企画を立てればよいのか」「人気配信を自分の企画に取り入れるにはどうすればよいか」といった悩みを解決するための内容が充実している。

セミナーは、これから企画配信に挑戦する人に向け、企画立案の基本から実行までを丁寧に解説する内容になっている。独学では学びにくい“伸びる企画の作り方”を理解し、“明日から実践できる”スキルを得られるよう工夫されているという。また、ドスパラ会員限定のイベントとして、多くの人の参加を募っている。この機会に、新しい視点や具体的な技法を学び、配信活動をさらに充実させよう。

セミナーの参加方法は、専用フォームより申し込みが可能で、締め切りはセミナー終了まで受付している。