「牧場物語」シリーズ最新作！
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』がPS5／XSX|Sで本日発売！DL版が10％お得になるセールも実施中
マーベラスは5月28日、「牧場物語」シリーズ最新作『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』について、PlayStation 5／Xbox Series X|S版を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6600円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが7700円、プレミアムデジタルデラックスエディションが9500円だ。
※Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PC（Steam）版は発売済み。
また、パートナー候補をモチーフにした新衣装をセットにした新たなダウンロードコンテンツを各プラットフォームで発売するほか、PS5／XSX|Sダウンロード版各エディションが10％お得に購入できる期間限定セールも実施中。
各エディションや新たなDLCの詳細は『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』公式サイトを確認してほしい。
【『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』公式サイト】
https://www.bokumono.com/grabaza/
■発売記念！ 期間限定10％オフセール開催中
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』PlayStation 5／Xbox Series X|S版の発売を記念して、PS5／Xbox Series X|S版の各エディションが10％オフで購入できる期間限定セールを実施中。セール期間は2026年6月28日23時59分までなので、この機会をお見逃しなく。
●PlayStation 5版『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』製品ページURL
通常版：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAAR0000000000
デジタルデラックスエディション：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAARDELUXE0000
プレミアムデジタルデラックスエディション：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAARPREMIUM000
■Xbox Series X|S版『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』製品ページURL
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/story-of-seasons-grand-bazaar/9PK79QJ21N7H
※実際の販売価格はストアの購入ページにてご確認ください。
※PlayStation®5版はPS Plus会員限定セールとなります。
■発売記念！ ウシさんおでかけポシェットがあたる！ 公式Xフォロー & RPキャンペーン実施中
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』PlayStation 5／Xbox Series X|S版の発売を記念して、公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中。抽選で「ウシさんおでかけポシェット（10名）」をプレゼント。応募締切は、2026年6月5日23時59分まで。
※ご応募の際はキャンペーン注意事項を一読ください。
■応募方法
①期間中、「牧場物語」シリーズ公式Xアカウントをフォロー
②キャンペーン用のポストをリポスト
■キャンペーン注意事項
https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=37487
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