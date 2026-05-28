マーベラスは5月28日、「牧場物語」シリーズ最新作『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』について、PlayStation 5／Xbox Series X|S版を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6600円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが7700円、プレミアムデジタルデラックスエディションが9500円だ。

※Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PC（Steam）版は発売済み。

また、パートナー候補をモチーフにした新衣装をセットにした新たなダウンロードコンテンツを各プラットフォームで発売するほか、PS5／XSX|Sダウンロード版各エディションが10％お得に購入できる期間限定セールも実施中。

各エディションや新たなDLCの詳細は『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』公式サイトを確認してほしい。

【『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』公式サイト】

https://www.bokumono.com/grabaza/

■発売記念！ 期間限定10％オフセール開催中

『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』PlayStation 5／Xbox Series X|S版の発売を記念して、PS5／Xbox Series X|S版の各エディションが10％オフで購入できる期間限定セールを実施中。セール期間は2026年6月28日23時59分までなので、この機会をお見逃しなく。

●PlayStation 5版『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』製品ページURL

通常版：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAAR0000000000

デジタルデラックスエディション：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAARDELUXE0000

プレミアムデジタルデラックスエディション：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA22715_00-BAZAARPREMIUM000

■Xbox Series X|S版『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』製品ページURL

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/story-of-seasons-grand-bazaar/9PK79QJ21N7H

※実際の販売価格はストアの購入ページにてご確認ください。

※PlayStation®5版はPS Plus会員限定セールとなります。

■発売記念！ ウシさんおでかけポシェットがあたる！ 公式Xフォロー & RPキャンペーン実施中

『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』PlayStation 5／Xbox Series X|S版の発売を記念して、公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中。抽選で「ウシさんおでかけポシェット（10名）」をプレゼント。応募締切は、2026年6月5日23時59分まで。

※ご応募の際はキャンペーン注意事項を一読ください。

■応募方法

①期間中、「牧場物語」シリーズ公式Xアカウントをフォロー

②キャンペーン用のポストをリポスト

■キャンペーン注意事項

https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=37487