Mr.ウォーカー玉置泰紀が厳選！ おすすめスポット／アイテムベスト5 第19回
【決定版・関西の滝と渓谷ベスト5】マイナスイオンがいっぱいだ！ 夏休みに行きたい関西の「滝と渓谷」を厳選
2026年06月29日 17時00分更新
今回のテーマは、関西の滝と渓谷。
「関西ウォーカー」の編集長を務めていた時には、夏の号での「滝と渓谷」特集は飛ぶように売れて大反響を呼ぶ鉄板企画だった。年々、暑さを増す昨今は、さらに水辺の涼とマイナスイオンが求められている。
関西と聞くと、大阪のビル群や京都の碁盤の目を思い浮かべるかもしれないが、実は驚くほど美しい滝と渓谷が日常のすぐ隣にある。ガチの登山装備が必要な険しい山ではなく、日帰りでサクッと行けて、圧倒的なマイナスイオンを浴びられるスポットだ。
散策のお供には、関西ならではの「水辺の解像度」をぐっと上げてくれる本をおすすめしたい。たとえば、吉野・金峯山寺の修験者たちによる鼎談本『修験道という生き方』（新潮社）や、個人的にも親しくしている田中利典氏の『体を使って心をおさめる 修験道入門』（集英社新書）を読めば、紀伊半島から広がる「祈り」の気配や、関西の滝に宿る山岳信仰の奥深い面白さに気づくはずだ。
さらに、「ブラタモリ」の案内人も務めた関西の地形フィールドワークの達人・新之介氏による『凹凸を楽しむ 京都「高低差」地形散歩』（KADOKAWA）などで、関西の複雑な地形が織りなす歴史を頭に入れておけば、古都の山々や断層を削って生まれた渓谷のダイナミズムがより立体的に見えてくるだろう。本に隠された物語を知ることで、ただの散策が知的なエンターテインメントへと昇華するのだ。
もちろん、ただの自然紹介では終わらない。千年の信仰、港町を支えた近代インフラ、そして知られざる伝説が交差する「メタ観光」の視点で、関西の自然をディープに味わうベスト5をお届けするぞ！
関西の自然巡りが「時空を超える体験」になる3つのポイント
1. 千年の時を越える「修験の水辺トライアングル」を歩く
江戸時代（約400年）を中心に語られる事が多い東京に対し、関西の滝や渓谷がまとう歴史のレイヤーは「千年単位」で長く深い。単なる景勝地ではなく、飛鳥・奈良時代から続く「信仰の舞台」なのだ。役行者（役小角）が開いたとされる箕面や布引の滝、大峯山への玄関口であるみたらい渓谷は、関西が誇る「修験の水辺」として今も神聖な空気を漂わせている。
時の権力者や修行僧、高野山を目指した巡礼者たちが歩んだ神聖な道を、現代の私たちがそのままハイキングできるという事実こそが、歴史都市・関西の最大の特権だ。
2. 港町・商都から秘境へ「私鉄網と近代遺産の融合」を楽しむ
自然＝人里離れた辺境、という常識を覆すのが関西の渓谷事情だ。新幹線駅のすぐ裏手にある神戸の布引の滝や、阪急電鉄がレジャー地としていち早く開拓した大阪の箕面大滝など、商都・港町と大自然の距離が驚くほど近い。
さらに、その急峻な地形を活かして明治期に造られた日本最初の本格的ダムなど、日本の近代化を支えた超一級のインフラ遺構が、今や美しい渓谷美の一部として完全に溶け込んでいる。マイナスイオンを浴びながら、都市から大自然へシームレスにトリップする圧倒的なタイムパフォーマンスを体感してほしい。
3. 「るり狂」の情熱や宝くじ伝説など、物語を重ねる「メタ観光」を満喫する
古都の雅（みやび）や、商都の合理的な精神は、水辺の風景に独自の物語を付加してきた。一人の校長先生の狂おしいほどの愛によって国の名勝へと押し上げられた京都の「るり渓」や、伝統銘菓に隠された役行者の伝説、さらには現代のレジャーの定番「宝くじ」のルーツまで。
ただ自然の緑を眺めるだけでなく、「なぜこの名前がついたのか？」「この場所でどんな文化が生まれたのか？」とスマホ片手に歴史の伏線を回収していくメタ観光こそ、現代の粋なアウトドアの楽しみ方である。
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