すべてのアートファン、そして「日常にちょっと素敵なデザインを取り入れたい」と思っているすべての人にとって、見逃し厳禁のビッグニュースが飛び込んできた。

独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター（略称：NCAR）が、国立美術館5館が共同運営する「国立美術館所蔵作品総合目録検索システム（5館総合目録）」において、著作権保護期間が満了したパブリックドメイン作品の画像データ無償ダウンロード提供を5月29日から開始したのだ。その数、なんと1万2190作品、1万4063点にのぼる。

東京国立近代美術館、国立工芸館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館の5館が所蔵する、教科書で見た巨匠たちの名画が、出典明示などの条件さえ満たせば、個人の壁紙や鑑賞用としてなど、自由に使い倒すことができるようになったのだ。

ここで、今回の画期的なアーカイブ解放を骨の髄まで楽しむために、傍らに置いておきたい参考図書をいくつか紹介しておきたい。

日本美術の鑑賞なら、人気美術ブログ「青い日記帳」を主宰する中村剛士氏による『達人はここを見る─いちばんわかる日本美術鑑賞』（筑摩書房）。そして西洋絵画なら、プロが絵を見るときに使っているフォーカルポイントや視線の誘導といった技術を分かりやすく教えてくれる秋田麻早子氏の『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』（朝日出版社）がおすすめだ。

こうしたガイド本で名画の構造や見どころを学び、今回解放された公式の高解像度画像で「本物のディテール」を極限まで拡大して確かめれば、鑑賞の面白さは何倍にも膨れ上がる。

さらに、今回対象となっている国立美術館の各コレクションについて深く知るなら、誠文堂新光社から刊行されている公式ガイドブック『国立美術館ガイド』シリーズなどを手元に置くのも一案だ。

各館が誇る近・現代の話題作から印象派のコレクションまで、名作の数々が分かりやすい解説とともに紹介されており、1万点を超えるアーカイブから何を検索し、何をダウンロードすべきか迷ったときの「最高のカタログ」として機能してくれるはずだ。

筆者はこれまで「おおさかカンヴァス」の審査員として中之島や道頓堀で最先端のアートプロジェクトを仕掛け、本連載『エリアLOVEウォーカー総編集長・玉置泰紀のまち散歩』などを通じて、数え切れないほどのアート記事を執筆し、国内外の美術シーンを現場で追いかけ続けてきた。

今回はそんな数多くのアートシーンを見つめてきた専門家としての視点から、この膨大なアーカイブのなかで「ダウンロードして損はない、至高の作品」をランキング形式で厳選した。さらに、少しディープな魅力を放つ「番外編」まで、一般の読者が今すぐ使えるデジタル時代のアート活用術としてお届けする。あなたなら、どの名画から“手に入れる”？ デジタル時代のアートハック案内に出発だ。

国立美術館の名画ダウンロードが

「人生を豊かにする知的冒険」になる3つのポイント

1. 数多くのアートを観察してきた眼識で見抜く、高解像度データに宿る巨匠の熱量

小さなサムネイルでは絶対に分からない、油彩の激しい絵の具の盛り上がりや、日本画の吸い込まれるような線の運び。公式が提供する高解像度データを限界まで拡大したとき、美術展の最前列で対峙するかのような、生々しい作者の息遣いが見えてくる。

2. 壁紙からデザインまで、生活とクリエイティブをハックする無限の多様性

手元のスマホの壁紙に設定して日常を癒やすのは序の口。出典さえ明示すれば、デザインの素材としてクリエイターの創作に活用したり、最先端のAI学習素材として応用したりと、使い手のアイデア次第でアートが生活に溶け込み、ハックしていく面白さがある。

3. 縦横無尽なクロス検索がもたらすセレンディピティの快感

「作者名 ＋ 睡蓮」「作者名 ＋ 母子」といった定番の掛け合わせはもちろん、「年代」や「場所」で横断検索したときに生まれる偶然の出会い。5館の膨大なコレクションが横断的に繋がることで、ネットの海に自分だけの秘密のバーチャル美術館が立ち上がる。