XとInstagramを合わせたフォロワーは約40万人。「令和のデカ尻クイーン」として絶賛ブレイク中の柚乃りか（ゆずの・りか）さんが、3rd DVD「我慢しないで」（発売元：竹書房、収録時間：171分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

3月末に1st写真集「ハイパーエロチカZ」が発売され、「コスホリック44」の公式パンフレットの表紙にも起用。4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」では、熊田曜子さんらとランウェイで水着姿を披露するなど、活動領域を広げている柚乃さん。勢いづくなかでリリースされた3rd DVDは、1月に沖縄で撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【柚乃りか】 チャプターごとに異なる役柄と衣装で魅せる感じです。メイドになったり、エステティシャンになったり、ボンデージ衣装で女王様になったり……。特にジャケ写にもなったエステティシャンのユニフォームは、以前から着てみたかったので希望を叶えることができてうれしかったです。

――オススメは？

【柚乃りか】 メイドになってご主人様をもてなすシーンです。メイド服が逆バニーみたいなデザインで前がガラ空きだし、肌の露出や演出なども含め、トータル的に一番気に入っているので視聴してほしいです。

――ほか注目は？

【柚乃りか】 青と白の競泳水着で魅せるシーンです。大きなジャグジー風呂に入ったりしたのですが、水中カメラを使った特殊な映像になっているのが印象的。肌の露出についてもがんばりました。

――さて、すっかり各方面で人気になりましたね。

【柚乃りか】 （熊田曜子さんや岡田紗佳さんを擁する）アーティストハウス・ピラミッドに入ったので、雑誌にガンガン載ってグラビアで有名になりたいです。バラエティーにも出たいのですが、ちょっとあがり性でぜんぜん喋れないので、そこはもっと勉強していかなきゃいけないと思っています（笑）。

これまで出身地は北海道だったが、所属事務所のプロフィール上でも函館市であることを記載。「地名を出すことで、函館に関連した仕事がいただけるチャンスを増やしたいです。やっぱり函館山からの夜景は外せません！」と地元愛を語った。