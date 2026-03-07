いま22歳。若さと迫力満点のHカップでグラビア街道を走る星野 琴（ほしの・こと）さんが、6th DVD「甘い琴の調べ」（発売元：竹書房、収録時間：160分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月から老舗の芸能事務所「アーティストハウス・ピラミッド」への所属を発表した星野さん。グラビアでおなじみの村雨芙美（むらさめ・ふみ）さん、白川愛梨（しらかわ・あいり）さん、柚乃りか（ゆずの・りか）さんらを擁するだけに、今年の活躍が注目されるなかでのイベント開催となった。

――6th DVDの内容は？

【星野 琴】 10月に沖縄で撮ったのですが、（視聴者の）社長秘書を演じています。最初は「社長！」と呼ぶセリフが恥ずかしかったのですが、途中から楽しくなってきて「秘書っていいなぁ」と思えるようになってきました。

――シーンとしては？

【星野 琴】 クルマ移動のときに車内でイチャついたり、セラピストのユニフォームを着て仕事で疲れた社長を癒やしてあげたりします。実は交際中の彼氏がいて、グラビア定番ですが朝ベッドのシーンなども収録されています。

――オススメは？

【星野 琴】 車内で社長にスーツを脱がされるところです。シートベルトを使ったパイスラなども楽しめるようになっていて、自分でも何度も映像を視聴するほど。秘書らしくメガネをかけている点も推したいです。

――自分らしさが出せたと思うのは？

【星野 琴】 誰もいないビーチに出かけて、青のビキニを着て大音量で音楽を流してダンスをするシーンです。水着のサイズ感もギリギリを攻めているし、Hカップがめちゃくちゃ揺れるところを楽しんでほしいです。

心機一転で迎えた2026年は、「先輩はすごい方々ばかりですし、背中を追いかけながら全力でがんばりたいです。できれば（佐久間宣行の）NOBROCK TVに一度出演してみたいです！」と抱負を述べた。4月29日には、7th DVD「琴線にふれて」をリリース予定。またイベントも開催されると思うので、詳細の発表を待とう。