「令和のデカ尻クイーン」としてSNSで万バズを連発する柚乃りか（ゆずの・りか）さんが、2nd DVD「肉感接写」（発売元：竹書房、収録時間：159分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

5月に沖縄で撮影された2nd DVDは、グラドルの肉体美を接写で表現するという人気シリーズの作品。一貫したストーリー設定はなく、チャプターごとに多彩な衣装とシチュエーションで楽しめる映像となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【柚乃りか】 屋外でトレーニングチューブを使って運動したり、ニットワンピースを着て海を散歩しているときに脱ぎ始めたり、可愛い逆バニーの格好でお給仕したりも。どのシーンもローアングルの映像が多めです。

――オススメは？

【柚乃りか】 畳の部屋で、真っ赤なランジェリーを披露するシーンです。大胆なデザインだったし、肌の露出もギリギリまで攻めています。車のなかでイチャイチャするシーンも、シートベルトを使ったパイスラなどが楽しめるので視聴してほしいです。

――美尻が最も表現できているのは？

【柚乃りか】 DVDジャケットにも採用された、白のレオタードを着ているシーンです。ベッドでマッサージされる展開なのですが、お尻の揺れがすごいことになっています。本当にくすぐったかったので、素でリアクションしている点にも注目です。

――今後の抱負についても聞かせてください。

【柚乃りか】 活動の原点ですし、グラドルとしてがんばっていきたいです。雑誌にも出たいし、イメージDVDも10本以上リリースしたいし、写真集も出してみたいなと。グラビアで売れることしか考えていません！

ステージには、美しい胸の形が堪能できるタイトなデザインの水着で登場。「撮影会でも人気の高い水着ですが、色違いを選んでみました」と説明を加えた。すぐ枠が埋まることも多いので、撮影会のスケジュールはSNSで早めに確認しよう。