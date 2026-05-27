戦闘機状態とロボット状態を切り替えて戦うシューティングゲーム
日本物産の『戦え!ビッグファイター』が5月28日に「アーケードアーカイブス2」で登場！
ハムスターは5月27日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）※向けに『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を配信すると発表。配信日は2026年5月28日、価格は1100円だ。
※Xbox Play Anywhere対応
なお、本作の「アーケードアーカイブス」版はすでに配信されており、同作を購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を330円で購入できる。
■「戦え!ビッグファイター」とは
「戦え!ビッグファイター」は1989年に日本物産から発売されたシューティングゲーム。本作は、戦闘機状態とロボット状態を切り替えて戦うことができる。道中に出現するパワーアップアイテムで自機を強化したり、状況にあわせて形体を切り替えるのがステージ攻略の鍵となる。
「アーケードアーカイブス2」版は、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能を搭載。
また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。
■『戦え!ビッグファイター』アーケードアーカイブス公式グッズが販売中！
Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand（アマゾン マーチ オン デマンド）」にて、『戦え!ビッグファイター』のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。
・アーケードアーカイブス公式グッズ情報：https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/
■公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
なお、2026年5月28日は同日配信の『エースドライバー』特集。ぜひともチェックしよう。
●第600回 アーケードアーカイバー
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）
※Xbox／PC版はXbox Play Anywhere対応。
配信日：2026年5月28日
価格：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 戦え!ビッグファイター』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
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Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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