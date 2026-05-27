ハムスターは5月27日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）※向けに『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を配信すると発表。配信日は2026年5月28日、価格は1100円だ。

※Xbox Play Anywhere対応

なお、本作の「アーケードアーカイブス」版はすでに配信されており、同作を購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を330円で購入できる。

■「戦え!ビッグファイター」とは

「戦え!ビッグファイター」は1989年に日本物産から発売されたシューティングゲーム。本作は、戦闘機状態とロボット状態を切り替えて戦うことができる。道中に出現するパワーアップアイテムで自機を強化したり、状況にあわせて形体を切り替えるのがステージ攻略の鍵となる。

「アーケードアーカイブス2」版は、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能を搭載。

また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。

■『戦え!ビッグファイター』アーケードアーカイブス公式グッズが販売中！

Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand（アマゾン マーチ オン デマンド）」にて、『戦え!ビッグファイター』のTシャツ、長袖Tシャツ、トレーナーをアーケードアーカイブスの公式グッズとして販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。

・アーケードアーカイブス公式グッズ情報：https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/

■公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

なお、2026年5月28日は同日配信の『エースドライバー』特集。ぜひともチェックしよう。

●第600回 アーケードアーカイバー

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）

※Xbox／PC版はXbox Play Anywhere対応。

配信日：2026年5月28日

価格：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 戦え!ビッグファイター』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 戦え!ビッグファイター』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©HAMSTERCorporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

AMAZONは、Amazon Services LLCおよびその関連会社の商標です。