【82％オフ】聖剣伝説コレクションなんと950円 Nintendo Switch版が驚きのセール価格に
6月18日現在、ニンテンドーeショップにてNintendo Switch向け「聖剣伝説COLLECTION」が950円（82％オフ）になる破格のセールが開催中だ。
本作は、「聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-」「聖剣伝説2」「聖剣伝説3」という初期の3作品を収録したもの。中古販売のパッケージ版だと高値がついている人気ソフトなので、ダウンロード版で1000円切りは「鬼のように安くないか!?」「安すぎてビックリした」など話題になっている。
また、シリーズ4作目のHDリマスター版「聖剣伝説 Legend of Mana」は1232円（65％オフ）に。3作目のリメイク版「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」は1973円（70％オフ）とそれぞれお安くなっている。
さらに、こちらはPS5／PS4版となるが、2024年発売のシリーズ最新作「聖剣伝説 VISIONS of MANA」が3511円（60％オフ）と最安値を更新している。
セール期間は7月1日まで。「聖剣伝説」シリーズが好きな人は、このお得な機会をお見逃しなく！
© SQUARE ENIX
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります