6月18日現在、ニンテンドーeショップにてNintendo Switch向け「聖剣伝説COLLECTION」が950円（82％オフ）になる破格のセールが開催中だ。

本作は、「聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-」「聖剣伝説2」「聖剣伝説3」という初期の3作品を収録したもの。中古販売のパッケージ版だと高値がついている人気ソフトなので、ダウンロード版で1000円切りは「鬼のように安くないか!?」「安すぎてビックリした」など話題になっている。

また、シリーズ4作目のHDリマスター版「聖剣伝説 Legend of Mana」は1232円（65％オフ）に。3作目のリメイク版「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」は1973円（70％オフ）とそれぞれお安くなっている。

さらに、こちらはPS5／PS4版となるが、2024年発売のシリーズ最新作「聖剣伝説 VISIONS of MANA」が3511円（60％オフ）と最安値を更新している。

セール期間は7月1日まで。「聖剣伝説」シリーズが好きな人は、このお得な機会をお見逃しなく！

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